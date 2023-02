In Türkenfeld brennt eine Gartenhütte komplett aus

Beim Brand einer Gartenhütte in Türkenfeld entsteht hoher Schaden. Die Ursache wird schnell gefunden.

Beim Brand einer Gartenhütte in Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Freitag ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit.

Gegen 0.20 Uhr wurden die Rettungskräfte über das Feuer an der Beethovenstraße informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Nebengebäude laut Polizeibericht bereits im Vollbrand. Trotz zügig eingeleiteter Löscharbeiten brannte das Häuschen nieder, ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude konnte verhindert werden.

Brandermittler sind in Türkenfeld vor Ort

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm noch am Freitag die Ermittlungen. Bei einer Untersuchung des Brandorts durch Brandermittler wurde festgestellt, dass nicht vollständig erkaltete und damit unsachgemäß entsorgte Asche das Feuer verursachte. Hinweise für ein vorsätzliches Handeln ergaben sich nicht, teilt die Polizei mit. (AZ)

