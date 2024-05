Twin-Taekwondo richtet Benefiz-Turnier in Landsberg aus

Twin Taekwondo Landsberg lädt zu einem besonderen Länderturnier ein. Dabei wird auch die Aktion Knochenmarkspende Bayern unterstützt.

Anhänger des Kampfsports sollten sich schon mal den 29. Juni im Kalender rot anstreichen: Dann lädt das Twin-Taekwondo-Center Landsberg zusammen mit der Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) zum Benefiz-Turnier ins Sportzentrum Landsberg ein. Wie bereits 2019, veranstaltet das Twin-Taekwondo-Center Landsberg ein Benefiz Länder-Turnier unter dem Motto "Der Starke hilft dem Schwachen". Unterstützt wird dabei die Aktion Knochenmarkspende Bayern.

Vor fünf Jahren war das Turnier das bisher größte Event des Twin-Taekwondo-Verbands mit über 500 Aktiven aus den Bereichen Kinder, Jugend, Erwachsene und Senioren. Und es waren etwa genauso viele Zuschauer anwesend. Durch die hohe Teilnehmerzahl konnte 2019 eine Summe von 11.000 Euro an AKB gespendet werden. Der Ausrichter des Turniers, Taekwondo-Großmeister Carsten Neumann, erhofft sich für dieses Jahr eine noch höhere Teilnehmerzahl - und eine noch höhere Spendensumme. Zur Veranstaltung hat auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner ihr Kommen angekündigt. Sie ist die Schirmherrin der Aktion Knochenmarkspende Bayern.

Der Wettkampf wird in mehreren Disziplinen durchgeführt

Carsten Neumann leitet das Twin-Taekwondo-Center in Landsberg seit 25 Jahren und konnte auch dank seiner Kontakte in diesem Jahr hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Landsberg locken. Diese starteten in den Disziplinen Hyong (Formenlauf), KyekPa (Bruchtest), traditioneller Freikampf, Einschrittkampf und Stockform. Die Turnierleitung haben die Systemgroßmeister des Twin-Taekwondo-Verbands, Georg und Gerhard Maier, sowie der befreundete Systemgroßmeister aus Ingolstadt, Fritz Flatnitzer.

Bei freiem Eintritt freuen sich Ausrichter und Teilnehmende auf viele Besucher, es besteht auch die Möglichkeit zur Typisierung am Stand der AKB. Weitere Informationen unter www.twintaekwondo.de. (AZ)

