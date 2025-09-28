Übermüdeter Autofahrer schläft nach Unfall auf der B17

Ein Autofahrer aus dem Raum Landsberg ist am Sonntag gegen 4 Uhr bei Landsberg auf der B17 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge touchierte er mehrere Leitpfosten und prallte gegen ein Verkehrszeichen, berichtet die Polizei. Unbeteiligte Zeugen fanden den Mann schlafend im Fahrzeug auf. Die aufnehmenden Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes noch vor Ort. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 29.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. (AZ)

