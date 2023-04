Vom Bauernhaus zur Künstlervilla: Millionenanwesen steht zum Verkauf

Von Dagmar Kübler - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

Das "Hanghofer"-Haus, das nach dem gleichnamigen Bauherrn benannt ist, steht nun für einen siebenstelligen Betrag zum Verkauf. Zeit für eine Nachfrage beim Besitzer.

Einst war es eines der am meisten verfallenen Anwesen im Landkreis Landsberg, nun steht es für 2,8 Millionen Euro bei München Sotheby’s International Realty zum Verkauf – das Haus in der Stoffener Straße 23 in Ummendorf. Das gibt Raum für Spekulationen. Das Landsberger Tagblatt hat bei Besitzer und Baumeister Timothy Hanghofer nachgefragt.

Die vormals leerstehende und recht verfallen wirkende Hofstätte in Ummendorf hat eine steile Karriere hinter sich, für 2,8 Millionen Euro soll sie verkauft werden. Ebenso krass wie die Wertentwicklung des Bauernhauses mit angebauter Scheune und Nebengebäude erscheint dem Betrachter das gesamte Ensemble, das uneinheitlicher nicht sein könnte. Auf der südlichen Seite die Künstlervilla in edler grau-weiß gestreifter Vorsatz-Fassade, hohen Räumen und bodentiefer Atelierfensterverglasung. Auf der nördlichen das unrenovierte Bauernhaus, das aussieht, als wäre seit seiner Erbauung 1647 kaum mehr nachgebessert worden.

