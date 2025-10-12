Icon Menü
Unbekannte hinterlassen tiefen Kratzer an VW-Bus

Landsberg

Unbekannte hinterlassen tiefen Kratzer an VW-Bus

Ein Fahrzeug wurde in der Friedensstraße in Landsberg beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Heckklappe mit einem scharfkantigen Gegenstand.
    In der Friedensstraße wurde ein Auto zerkratzt. Die PI Landsberg sucht nach Zeugen.
    In der Friedensstraße wurde ein Auto zerkratzt. Die PI Landsberg sucht nach Zeugen. Foto: Nadine Ballweg (Symbolbild)

    Ein VW-Bus „California Beach“ parkte Freitag bis Samstag, etwa 17.30 bis 11.30 Uhr, in der Friedensstraße in Landsberg. Laut Polizeibericht zerkratzten Unbekannte mit einem scharfkantigen Gegenstand die Heckklappe. Es entstand ein über einen halben Meter langer Kratzer. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg, unter der Telefonnummer 08191 9320, zu melden. (AZ)

