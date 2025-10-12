Unbekannte hinterlassen tiefen Kratzer an VW-Bus

Ein VW-Bus „California Beach“ parkte Freitag bis Samstag, etwa 17.30 bis 11.30 Uhr, in der Friedensstraße in Landsberg. Laut Polizeibericht zerkratzten Unbekannte mit einem scharfkantigen Gegenstand die Heckklappe. Es entstand ein über einen halben Meter langer Kratzer. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg, unter der Telefonnummer 08191 9320, zu melden. (AZ)

Friedensstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis