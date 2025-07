Unbekannter bestiehlt 50-Jährigen während Schwächeanfall

Doppeltes Unglück hatte ein 50-Jähriger am Samstag in Landsberg. Gegen 12 Uhr musste er in der Müller-Drogeriefiliale am Hauptplatz medizinisch versorgt werden, da er einen Schwächeanfall erlitten hatte. Nachdem er ins Krankenhaus gebracht wurde, fiel ihm auf, dass seine Geldbörse fehlte. Laut Polizei wurde sie vermutlich während der Wartezeit auf den Rettungsdienst gestohlen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 08191 9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg zu melden. (AZ)

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwächeanfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis