Unbekannter sprüht Schriftzug auf Auto

Kaufering

Unbekannter sprüht Schriftzug auf Auto

Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung in einer Wohngegend am Freitagabend.
    In Kaufering wurde ein Fahrzeug mit einem Schriftzug versehen. Die PI Landsberg sucht nach Zeugen.
    In Kaufering wurde ein Fahrzeug mit einem Schriftzug versehen. Die PI Landsberg sucht nach Zeugen. Foto: Christoph Reichwein/dpa (Symbollbild)

    Am Freitagabend, zwischen 19.30 und 21.45 Uhr, parkte ein 30-jähriger Anwohner sein Fahrzeug vor einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße in Kaufering. Laut Polizeibericht wurde in diesem Zeitraum das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen mit schwarzem Sprühlack beschädigt. Der Unbekannte sprühte einen Schriftzug auf das Auto, wodurch ein Schaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter 08191 9320 zu melden. (AZ)

