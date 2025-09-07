Icon Menü
Landkreis Weilheim-Schongau

Unbekannter wird bei Hausfriedensbruch in Hohenfurch gestört

In Hohenfurch versetzt ein Einbruch eine Hausbesitzerin in Alarmbereitschaft. Die PI Schongau sucht nach Zeugen.
    Nach einem mutmaßlichen Einbruch in Hohenfurch sucht die Polizei nach Zeugen.
    Nach einem mutmaßlichen Einbruch in Hohenfurch sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Als eine 33-jährige Frau aus Hohenfurch Freitagnacht gegen 22.45 Uhr nach Hause kam, entdeckte sie, dass im Erdgeschoss ihres freistehenden Einfamilienhauses das Licht brannte, heißt es im Polizeibericht der PI Schongau.

    Demnach waren sowohl die Garagentür als auch die Wohnungseingangstür geöffnet. Vermutlich wurde der bislang unbekannte Täter durch das plötzliche Erscheinen der Eigentümerin gestört und flüchtete zuvor in unbekannte Richtung.

    Im Haus wurde weder etwas entwendet noch beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schongau unter der 08861 23460 zu melden. (AZ)

