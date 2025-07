Auto überschlägt sich auf der A96 bei Schöffelding

Am Sonntag gingen kurz nach 6 Uhr mehrere Unfallmeldungen in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein, nachdem sich ein mit zwei Personen besetzter Wagen auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau kurz nach der Anschlussstelle Schöffelding alleinbeteiligt überschlagen hatte.

Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer aus dem Landkreis Ravensburg aufgrund Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das Auto kam erst von der Fahrbahn nach rechts ins Bankett und dann versuchte der Fahrer, stark nach links zu lenken. Dieses Manöver misslang, wodurch der Pkw quer über die Fahrbahn nach links gegen die Leitplanke geschleudert wurde und sich mehrmals überschlug. Über beide Fahrbahnen wurden Fahrzeugteile verteilt, zudem liefen Betriebsstoffe aus.

Die beiden Insassen befreiten sich aus dem Fahrzeug und wurden leicht verletzt ins Landsberger Klinikum gebracht, teilt die Polizei mit. Für die Reinigung der Fahrbahn blieben die beiden Fahrstreifen Richtung Lindau gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen umgeleitet. (AZ)