Unfall auf der B17: Autofahrer aus dem Kreis Landsberg wird verletzt

Am Montag ist es auf der B17 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12.50 Uhr überholte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Landsberg von Altenstadt kommend in Fahrtrichtung Schongau bei regennasser Fahrbahn ein vorausfahrendes Auto und einen Lkw.

Beim Einscheren verlor der 29-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck brach aus und es kam zum Überschlag. Der Pkw blieb letztlich auf dem Dach liegen und der Fahrer konnte sich leicht verletzt befreien, heißt es im Polizeibericht.

Verletzter Autofahrer wird ins Krankenhaus eingeliefert

Der Mann zog sich eine Schürfwunde am Kopf zu, weshalb er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Am Bankett entstand ein Flurschaden auf etwa 50 Metern Länge, so die Polizei.

Die Feuerwehr Schongau war mit 28 Feuerwehrleuten beim Unfall im Einsatz. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Profile der Hinterreifen des Pkw bereits stark beansprucht waren. (AZ)