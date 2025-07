Zu schnell: Autofahrer fährt auf Kreisverkehr in Landsberg

Am Sonntagabend befuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus München auf der B17 zwischen Igling und Landsberg in südliche Fahrtrichtung. Beim Einfahren in den großen Kreisverkehr im Landsberger Westen kam sein Wagen gegen 22.30 Uhr aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und fuhr geradeaus in die Grünfläche des Kreisverkehrs. Dabei touchierte das Auto einen Leitpfosten. Laut Polizeibericht entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 100 Euro. (AZ)

