Unfall beim Wenden: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Am Sonntag, gegen 20.35 Uhr, wollte eine 62-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Landsberg mit ihrem Wagen zwischen Schwabstadl und Scheuring wenden. Sie fuhr laut Polizeibericht deswegen rückwärts in einen Feldweg und querte den gemeinsamen Rad- und Fußweg. Dabei übersah sie jedoch einen 61-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg, der mit seinem Fahrrad in Richtung Scheuring unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte gegen den Pkw und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 1500 Euro beziffert. (AZ)

Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis