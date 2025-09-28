Unfall beim Ausparken führt zu hohem Sachschaden

Hoher Sachschaden ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Landsberg entstanden, als ein 73-jähriger Autofahrer aus einer Parkbucht an der Münchener Straße fahren wollte. Nach Angaben der Polizei übersah der Mann dabei den Wagen einer Frau aus Herrsching, es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 73-Jährigen wurde an der Front so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallgegnerin wurde die Beifahrertüre eingedrückt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, die Polizei geht von rund 25.000 Euro aus. (AZ)

