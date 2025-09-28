Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall beim Ausparken in Landsberg: 73-Jähriger verursacht 25.000 Euro Schaden

Landsberg

Unfall beim Ausparken führt zu hohem Sachschaden

Beim Ausfahren aus einer Parkbucht übersieht ein Autofahrer einen anderen Wagen. Der Sachschaden ist erheblich.
    • |
    • |
    • |
    Erheblicher Sachschaden ist am Samstag bei einem Unfall in der Münchener Straße in Landsberg entstanden.
    Erheblicher Sachschaden ist am Samstag bei einem Unfall in der Münchener Straße in Landsberg entstanden. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Hoher Sachschaden ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Landsberg entstanden, als ein 73-jähriger Autofahrer aus einer Parkbucht an der Münchener Straße fahren wollte. Nach Angaben der Polizei übersah der Mann dabei den Wagen einer Frau aus Herrsching, es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 73-Jährigen wurde an der Front so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallgegnerin wurde die Beifahrertüre eingedrückt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, die Polizei geht von rund 25.000 Euro aus. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden