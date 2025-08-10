Icon Menü
Unfall beim Verladen eines Heuballens: Landwirt aus Windach verletzt sich schwer

Windach

Landwirt wird beim Verladen eins Heuballens schwer verletzt

Der fast 300 Kilogramm schwere Ballen fällt auf den Mann aus Windach. Ein Helfer reagiert schnell.
    • |
    • |
    • |
    Beim Verladen eines Heuballens hat sich ein Landwirt aus Windach schwer verletzt.
    Beim Verladen eines Heuballens hat sich ein Landwirt aus Windach schwer verletzt. Foto: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild)

    Mit schweren Verletzungen musste ein Landwirt aus Windach am Samstagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen werden. Beim Verladen von Heuballen war es zu einem Unfall gekommen.

    Nach Angaben der Polizei lud der 57-Jährige mit seinem Traktor Heuballen vom Feld auf einen Anhänger. Während des Ladevorgangs bekam einer der Ballen Übergewicht. Infolgedessen fiel der Ballen rückwärts von der Gabel direkt auf den Landwirt, welcher auf dem Sitz seines offenen Traktors saß.

    Ein ebenfalls anwesender Helfer handelte schnell und stieß den rund 280 Kilogramm schweren Ballen von dem verunfallten Landwirt herunter. Anschließend hob er den 57-Jährigen von seinem Fahrzeug und verständigte über einen Passanten die Rettungskräfte. (AZ)

