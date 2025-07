Unfall in Landsberg: Verursacherin gibt ihre Personalien nicht an und fährt davon

Einen erheblichen Sachschaden hat eine bislang unbekannte Autofahrerin am Donnerstag gegen 17.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Katharinenstraße in Landsberg angerichtet. Die Polizei berichtet dazu, dass eine 21-jährige Mazda-Fahrerin stadtauswärts auf der Katharinenstraße unterwegs war, als eine unbekannte Fahrerin eines VW-Busses, der auf eine Bad Wörishofener Firma zugelassen ist, aus der Johann-Mutter-Straße nach links abbiegen wollte. Die VW-Bus-Fahrerin übersah den Mazda und fuhr in die Seite des Pkw. Die Fahrerinnen besprachen den Unfall und besahen sich die Schäden, die auf rund 5500 Euro geschätzt werden. Die Verursacherin gab ihre Personalien jedoch nicht an, sie vertröstete die Geschädigte und fuhr weg. Sie meldete sich entgegen den Zusagen nicht mehr. Die Geschädigte erstattete Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Rufnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

