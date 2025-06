Autofahrer kommt in Landsberger Kreisverkehr von der Fahrbahn ab

Bei einem Verkehrsunfall in der Spöttinger Straße in Landsberg ist am Sonntagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 19-jähriger Landsberger gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr in der Spöttinger Straße und wollten diesen in Richtung Süden verlassen. Dabei geriet sein Wagen jedoch ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Verkehrsinsel, fuhr im Anschluss gegen den Bordstein und prallte schließlich gegen einen geparkten Pkw. (AZ)