Mann fährt mit seinem Wagen gegen eine Mauer

Am Dienstag, gegen 6.50 Uhr, ist ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu mit seinem Auto gegen eine Grundstücksmauer in der Kirchbergstraße in Prittriching gefahren. Wie die Polizei mitteilt, zog er sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro. (AZ)

