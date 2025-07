Unfall mit Quad und mehreren Autos am Danziger Platz 

Am Freitagvormittag kam es am Danziger Platz in Landsberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 69-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeibericht mit ihrem Auto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Erpftinger Straße einfahren und übersah dabei eine von links kommende 62-jährige Quadfahrerin aus dem Fuchstal, die stadtauswärts unterwegs war. Beim Versuch auszuweichen, streifte die Quadfahrerin zunächst den Pkw der Unfallverursacherin, touchierte anschließend ein an der Ampel wartendes Auto im Gegenverkehr und prallte schließlich gegen die Front eines weiteren wartenden Fahrzeugs.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. (AZ)