Rennradfahrer wird bei Unfall zwischen Igling und Erpfting verletzt

Am Freitag hat sich gegen 15.10 Uhr fuhr im Kreisverkehr zwischen Igling und Erpfting ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei zog sich ein Rennradfahrer Prellungen und Schürfwunden zu.

Nach Angaben der Polizei wurde der 49-jährige Münchner von einem 37 Jahre alten Autofahrer aus Buchloe übersehen, weil er sich im Sichtschatten eines vor ihm fahrenden Pkw befand. Der 37-Jährige wollte in den Kreisverkehr, von der LL2 aus kommend, einfahren. Dabei kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rennrad.

Das Rennrad wurde vom Pkw hinten getroffen, wodurch der Rennradfahrer stürzte. Aufgrund der Verletzungen wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. An Auto und Rennrad entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden von etwa 1700 Euro. (AZ)