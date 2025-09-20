Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall zwischen Igling und Erpfting: Autofahrer übersieht Rennradfahrer

Igling

Rennradfahrer wird bei Unfall zwischen Igling und Erpfting verletzt

Der Mann aus München wird von einem Autofahrer übersehen. Bei Sturz zieht er sich Prellungen und Schürfwunden zu.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall zwischen Igling und Erpfting wurde ein Rennradfahrer verletzt.
    Bei einem Unfall zwischen Igling und Erpfting wurde ein Rennradfahrer verletzt. Foto: Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

    Am Freitag hat sich gegen 15.10 Uhr fuhr im Kreisverkehr zwischen Igling und Erpfting ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei zog sich ein Rennradfahrer Prellungen und Schürfwunden zu.

    Nach Angaben der Polizei wurde der 49-jährige Münchner von einem 37 Jahre alten Autofahrer aus Buchloe übersehen, weil er sich im Sichtschatten eines vor ihm fahrenden Pkw befand. Der 37-Jährige wollte in den Kreisverkehr, von der LL2 aus kommend, einfahren. Dabei kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rennrad.

    Das Rennrad wurde vom Pkw hinten getroffen, wodurch der Rennradfahrer stürzte. Aufgrund der Verletzungen wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. An Auto und Rennrad entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden von etwa 1700 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden