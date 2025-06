Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf der B17 bei Kaufering

In der Zeit vom 15. bis 23. Juni befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die B17 in Richtung Augsburg und kam dabei auf Höhe Kaufering aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und richtete mit seinem Wagen einen Sachschaden von rund 2000 Euro an. Laut Polizeibericht streifte das Auto die Schutzplanke und beschädigte insgesamt elf Felder.

Im Anschluss setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/9320. (AZ)