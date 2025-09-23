Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht auf der B17: Mann zwingt Autofahrerin zum Ausweichen und fährt weiter

Igling

Unfallflucht auf der B17: Mann zwingt Autofahrerin zum Ausweichen und fährt weiter

Ein 25-Jähriger aus Königsbrunn setzte eine Autofahrerin auf der B17 in eine gefährliche Situation, die zu einem Unfall führte.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfallflüchtiger aus Königsbrunn wurde im Landkreis Landsberg von der Polizei aufgehalten.
    Ein Unfallflüchtiger aus Königsbrunn wurde im Landkreis Landsberg von der Polizei aufgehalten. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei Landsberg berichtet von einer Unfallflucht auf der B17 bei Igling: Ein 25-Jähriger aus Königsbrunn wechselte demnach bei Igling von der Auffahrt auf die B17. Dabei zwang er eine 40-jährige Frau aus Landsberg zum Ausweichen. Die Frau streifte die Leitplanke. Der Mann fuhr weiter und hielt nicht an. Erst im Landsberger Stadtteil Reisch konnte ihn eine Polizeistreife anhalten. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden