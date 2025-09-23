Unfallflucht auf der B17: Mann zwingt Autofahrerin zum Ausweichen und fährt weiter

Die Polizei Landsberg berichtet von einer Unfallflucht auf der B17 bei Igling: Ein 25-Jähriger aus Königsbrunn wechselte demnach bei Igling von der Auffahrt auf die B17. Dabei zwang er eine 40-jährige Frau aus Landsberg zum Ausweichen. Die Frau streifte die Leitplanke. Der Mann fuhr weiter und hielt nicht an. Erst im Landsberger Stadtteil Reisch konnte ihn eine Polizeistreife anhalten. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. (AZ)

