Unfallflucht auf Parkplatz in Landsberg: Wer hat einen Mercedes-SUV angefahren?

Landsberg

Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Landsberg

Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Sandau fährt eine unbekannte Person ein Auto an. Um die Regulierung des Schadens kümmert sie sich nicht.
    • |
    • |
    • |
    Wegen einer Unfallflucht in Sandau ermittelt die Landsberger Polizei.
    Wegen einer Unfallflucht in Sandau ermittelt die Landsberger Polizei. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Sandau ist am Samstag zwischen 18.36 und 22.45 Uhr eine Unfallflucht begangen worden. Laut Polizei wurde in der angegebenen Zeit ein geparkter Mercedes-SUV am Heck angefahren und erheblich beschädigt, die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 2000 Euro aus. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

