Unfallflucht in Kaufering nach Blechschaden an geparktem Auto

Kaufering

Blechschaden nach Besuch einer Metzgerei

Eine Unfallflucht in Kaufering beschäftigt Ermittler der Polizei Landsberg. Es werden Zeugen gesucht.
    • |
    • |
    • |
    Die PI Landsberg sucht nach Zeugen.
    Die PI Landsberg sucht nach Zeugen. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Am Freitag parkte ein 61-jähriger Kauferinger seinen Pkw zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr vor einer Metzgerei in der Bayernstraße. Hier wurde der Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert, teilt die PI Landsberg mit. Dadurch wurde der Pkw des 61-Jährigen an der Heckstoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird momentan auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Landsberg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter 08191 9320 zu melden. (AZ)

