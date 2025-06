Unbekannter beschädigt in Landsberg abgestelltes Auto

Am Mittwoch zwischen 8 und 10 Uhr ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen Tesla gefahren, der in der Ehrenpreisstraße in Landsberg abgestellt war. Laut Polizeibericht verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro am Kotflügel hinten links. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen Lastwagen gehandelt haben, teilt die Polizei mit.

Der Verursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)