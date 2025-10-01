Icon Menü
Auto wird auf Parkplatz in Landsberg beschädigt

Der Fahrer des Wagens stellt einen Kratzer am Heck fest. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.
    Auf einem Parkplatz im Landsberger Osten ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
    Auf einem Parkplatz im Landsberger Osten ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Am Samstag, zwischen 12.30 und 13 Uhr, parkte ein 47-jähriger Mann aus Landsberg seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Penzinger Feld. Als er nach etwa einer halben Stunde zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden in Form eines langen Kratzers am Heck des Fahrzeuges feststellen, teilt die Polizei mit.

    Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Derzeit wird von der Polizei einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen. Die Polizei Landsberg bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)

