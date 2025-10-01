Auto wird auf Parkplatz in Landsberg beschädigt

Am Samstag, zwischen 12.30 und 13 Uhr, parkte ein 47-jähriger Mann aus Landsberg seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Penzinger Feld. Als er nach etwa einer halben Stunde zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden in Form eines langen Kratzers am Heck des Fahrzeuges feststellen, teilt die Polizei mit.

Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Derzeit wird von der Polizei einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen. Die Polizei Landsberg bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)