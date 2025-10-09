Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Landsberger Parkgarage

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 10.25 und 14.35 Uhr in der Parkgarage in der Landsberger Lechstraße ereignet hat. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Laut Polizeibericht stellte ein 82-jähriger Mann aus dem Landkreis Ingolstadt seinen schwarzen Audi in der Parkgarage auf Platz 25 ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine frische, großflächige Beschädigung am rechten hinteren Kotflügel fest. Dabei war weißer Fremdlack ersichtlich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Die Polizei ermittelt daher aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Derzeit werden die Videoaufzeichnungen der Parkgarage ausgewertet. Weitere Hinweise an die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)