Unfallverursacher ist in Landsberg trotz Fahrverbots mit dem Auto unterwegs

Ein 49-jähriger Mann hat am Donnerstag einen Unfall verursacht. Er fuhr mit seinem Pkw gegen 16 Uhr in der Spöttinger Straße auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass er trotz eines aktuell bestehenden Fahrverbots hinter dem Lenkrad saß. Zudem wurden in seinem Pkw Betäubungsmittel aufgefunden, informiert die Polizei Landsberg. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es kam aber zu einem Sachschaden von geschätzt 3500 Euro. Der Fahrzeugführer muss sich nun für mehrere Vergehen verantworten. (AZ)

