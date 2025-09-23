Unfallverursacherin ist mit zwei Promille am Steuer unterwegs

Am Sonntagabend geriet eine 47-jährige Landsbergerin in der Iglinger Straße auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Pkw eines 64-Jährigen, ebenfalls aus Landsberg. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 6000 EUR. Sie erwartet nun ein Strafverfahren, heißt es im Polizeibericht der PI Landsberg. (AZ)
Landsberg
