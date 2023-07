Alkoholisierte Autofahrerin kommt bei Unterdießen von der Straße ab

Eine 21-jährige Autofahrerin ist mit drei weiteren Insassen zwischen Ellighofen und Unterdießen unterwegs. In einer Kurve verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen.

Ein Auto, das mit vier Personen besetzt war, ist am frühen Samstagmorgen gegen 3.35 Uhr zwischen Ellighofen und Unterdießen von der Straße abgekommen. Zum Hergang des Unfalls berichtet die Landsberger Polizei, dass eine 21-jährige Schongauerin mit ihrem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Nachdem sie eine Wiese durchfahren hatte, kam das Auto an einer Mauer zum Stehen. Eine Mitfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die anderen beiden Insassen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch