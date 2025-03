Nicht nur das am Eingang platzierte Sparschwein in der Unterdießener Mehrzweckhalle verdeutlichte es: In Bürgerversammlungen geht es viel um die Zahlen und das Zahlen. Am Montagabend lud Bürgermeister Alexander Enthofer zum Treffen, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren und Raum für Fragen zu geben.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alexander Enthofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis