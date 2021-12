Covid-19: Unterdießenerin fällt nach ihrer Genesung durchs Raster

Plus Die Unterdießenerin Monika Gleich erkrankt zu Beginn der Corona-Pandemie. Da sie keinen Nachweis hat, muss sie sich trotz Antikörpern impfen lassen. Was Ärzte sagen.

Bereits im Februar 2020 hat sich Monika Gleich (57) mit dem Coronavirus infiziert – so die Annahme der Unterdießenerin. Ein Test wurde damals nicht gemacht. Dreimal hat sie sich inzwischen auf Antikörper testen lassen und davon fanden sich eine hohe Zahl in ihrem Blut, sagt sie. Monika Gleich ärgert sich, dass sie sich trotzdem impfen lassen soll und über den Druck, den sie von Politik und ihrem Umfeld verspüre. Das LT hat dazu auch Mediziner im Landkreis Landsberg und das Gesundheitsamt befragt.