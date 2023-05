Unterdießen

17:30 Uhr

Dorfladen in Unterdießen: "Leute zeichnet, damit wir das schaffen"

Plus Damit das Projekt im Dorfgemeinschaftshaus in Unterdießen umgesetzt wird, braucht es noch Anteilszeichnungen von Privatpersonen. Das ist aber nicht das einzige Problem.

Von Lisa Gilz

"Innen statt Außen" - unter dem Titel fördert Bayern Projekte in der ländlichen Entwicklung, die sich nicht darum drehen, Neubaugebiete zu schaffen, sondern Ortskerne zu beleben und Leerstände innerorts zu vermeiden. In Unterdießen hat man sich vergangenes Jahr mit der Planung eines neuen Dorfgemeinschaftshauses beworben und die Förderung beantragt. Dabei soll auch ein Dorfladen mit Café entstehen. Ein Projekt, das bereits seit 2019 ausgearbeitet wird und auf die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen ist. Auf die Zusage der Förderung wartet die Gemeinde noch – zum Ärger des Gemeinderats und Bürgermeisters.

Als Rätin und Dorfladenbeauftragte Eleonore Mühlberg in der Gemeinderatssitzung ihren Vortrag zum aktuellen Stand des Projekts beendet, wendet sie sich noch mal an Unterdießens Bürgermeister Alexander Enthofer. Es bräuchte ein klares "wir packen das jetzt an" und einen Aufruf zur Unterstützung. Denn auch wenn der Arbeitskreis zum Dorfladen gut vorankomme, warte man nicht nur auf den Bescheid des Ministeriums zur Förderung. Es brauche auch noch private Investoren aus der Bürgerschaft, die sich an dem Projekt beteiligen. Insgesamt müssen 90.000 Euro zusammenkommen, damit der Dorfladen im zukünftigen DGH realisiert wird.

