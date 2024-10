Für das neue Theaterstück verspeisen Darsteller in den Proben bis zu 30 Ausgezogene

In Unterdießen wird es ab Mitte November gruselig. Zumindest lässt der Titel des neuen Theaterstücks „GleisGeisterei“, den die Laienspielgruppe geprobt hat, darauf schließen. Die Komödie von Ralph Wallner, die ab dem 16. November in der Mehrzweckhalle Unterdießen aufgeführt wird, handelt von Bahnhofskiosk-Betreiber Standl-Hans. Dieser glaubt, mithilfe der besonderen Fähigkeit eines Geistes eine Chance, seinem Leben rückwirkend eine drastische Wendung zu geben. Denn er hat vor einigen Jahren verpasst, der Liebe seines Lebens seine Gefühle zu gestehen, das bereut er zutiefst.

Oma Pfatischer backt die Ausgezogenen für die Theatergruppe Unterdießen

Der schwarze „Gleisgeist Giacomo“ taucht eines Nachts an einem verwaisten Bahnsteig auf und sorgt in dem bisher unscheinbaren Örtchen für ordentlich Wirbel. Er liebt schöne Frauen, ist charmant, aber etwas schräg und hat vor allem eine ganz spezielle Fähigkeit: Er kann in der Zeit zurückspringen. Zwei lustige Landstreicher, der verpeilte Bürgermeister mit Frau, das vergessliche Radieserl-Reserl und zwei weitere Damen, komplettieren die Besetzung dieses humorvollen Stücks. „Die Geschichte spielt an einem Bahnhof mit Bahnsteigkante und Kiosk, daher ist auch die Bühne in der Mehrzweckhalle nicht mehr wiederzuerkennen“, sagt Spielleiter Wilfried Marsch. „Das ist wieder einmal ein etwas aufwendigeres Bühnenbild. Aber wir haben Gott sei Dank ein gutes und fleißiges Bühnenbau-Team“, freut Marsch sich mit der Vereinsvorsitzenden Birgit Härtle.

Essen und Trinken seien in der Spielgemeinschaft sehr hoch angesiedelt und zum Glück gebe es fast in jedem Theaterstück mindestens eine Rolle, in der es was zum Essen gibt. So auch beim Stück GleisGeister. Da bringt eine neureiche Bäuerin einen Korb „Auszogene“ mit auf die Bühne. „Und natürlich müsse genau diese Szene und Handlung auf Wunsch der Spieler unbedingt bereits bei den Proben einstudiert werden.“ Das bedeute, dass die Darstellerinnen und Darsteller schon zu jeder Probe etwa 30 Auszogene verspeisen können. „Zum Glück bekommen wir die Schmalznudeln jedes Mal gesponsert. Frau Pfatischer, die Oma von unserem Bäcker in Unterdießen, backt uns die Auszogenen zu jeder Probe und später zu den fünf Aufführungen ebenfalls.“

Vorstellungen finden an den letzten Novemberwochenenden statt

Seit 2006 lädt der Verein zu den Generalproben Rollstuhlfahrer und Gäste mit Behinderung ein. „Da wir die ganze Mehrzweckhalle nutzen können, haben wir viel Platz für die Rollstühle“, erklärt der Spielleiter. Mittlerweile würden dabei um die 80 Personen samt Begleitungen zusammen kommen. „Damit es für unsere Gäste nicht zu spät wird, beginnt die Generalprobe bereits um 18 Uhr und zur Begrüßung gibt es erst mal eine kleine Brotzeit.“ Die Brotzeit werde von der Gemeinde spendiert und Bürgermeister Alexander Enthofer begrüße die Gäste mit einer kleinen Ansprache.

Aufführungen sind am Samstag, 16., Freitag, 22., Samstag, 23., Freitag, 29. und Samstag, 30. November. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am 30. Oktober. Werktags von Montag bis Donnerstag, zwischen 18 und 20 Uhr gibt es Karten telefonisch unter 08243/9608209 oder ganztags per Mail an vorverkauf@theater-unterdiessen.de.