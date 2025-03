Gemeinderat Unterdießen erhöht die Kita-Gebühren

Wie viele andere Gemeinden im Landkreis Landsberg erhöht auch Unterdießen die Gebühren für die Kindergarten. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Wie Bürgermeister Alexander Enthofer erklärt, werden die Beitragskosten bis 2028 jeweils prozentual erhöht.

So belaufen sich die Kosten im Unterdießender Kindergarten für Eltern beim ersten Kind für eine Betreuung von fünf Stunden bisher auf 159 Euro, ab dem 1. September wird der Beitrag auf 167 Euro erhöht. Beim zweiten Kind steigen die Gebühren von 128 Euro auf 134 Euro. Die monatlichen Kosten für das Essen im Kindergarten steigen von 85 Euro auf 100 Euro. Auch die monatlichen Kosten in der Krippe steigen. Für das erste Kind zahlen Eltern ab dem kommenden Krippenjahr 340 Euro statt 317 Euro für fünf Stunden Betreuung. Für das zweite Kind fallen 282 Euro statt 260 Euro an.

In den kommenden Jahren werden die Kita-Gebühren in Unterdießen steigen

Zum September 2026 etwa wird die Kindergartengebühr auf 175 Euro monatlich ansteigen. „Jährlich wird etwa um vier Prozent erhöht. Wie unterstützen unseren Kindergarten nach allen Kräften“, sagt der Bürgermeister. Für Familien gibt es im Gemeinderat eine andere erfreuliche Nachricht: Der Spielplatz am Öschle in Unterdießen soll auf Vordermann gebracht werden. „Es soll jetzt ein neues Konzept erarbeitet werden. Dadurch soll der Spielplatz den heutigen Anforderungen entsprechen“, so Enthofer. Es soll neue Spielgeräte geben, die den neuesten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Gefahr bestehe auf dem aktuellen Spielplatz aber nicht, betont der Bürgermeister.