Unterdießen

Hitzige Diskussion um die Feuerwehr in Unterdießen und Oberdießen

Das Feuerwehrhaus in Unterdießen in der Ellighofer Straße

Plus Könnten Anschaffungen bei der Feuerwehr Unterdießen dafür sorgen, dass sich die Wehr in Oberdießen auflöst? Die Sorge äußerte ein Ratsmitglied in einer Sondersitzung.

Bereits 2022 beschloss der Gemeinderat Unterdießen, dass ein neues Feuerwehrauto für die Feuerwehr Unterdießen angeschafft werden soll. Die Entscheidung, welches Fahrzeug gekauft wird, sollte bereits früher fallen, zuletzt in der Sitzung vor den Weihnachtsferien. Doch wurde der Tagesordnungspunkt verschoben. In einer Sondersitzung fiel nun die Entscheidung. Allerdings wurde in der Diskussion auch über das neue Feuerwehrhaus gesprochen, das im Ort gebaut werden soll – und über die damit einhergehende Sorge, dass in Oberdießen die Ehrenamtler dann zur Feuerwehr im Nachbarort gehen könnten.

Unterdießens Bürgermeister Alexander Enthofer ließ am Anfang der Sitzung, bei der die Zuschauerplätze komplett durch Feuerwehrmitglieder besetzt waren, FFW-Kommandant Stefan Seelos das Fahrzeug vorstellen, auf das sich die Gemeinde geeinigt hatte: Ein LF10-Feuerwehrauto, das im Führerhaus für zwei Personen und im Mannschaftsraum für sieben Feuerwehrler Platz bietet.

