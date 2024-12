In Unterdießen wird ein Lichtmast mutwillig beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter einen Lichtmast im Unterdießener Kirchweg umgebogen. Zudem wurden laut Polizei in unmittelbarer Nähe Pfosten eines Weidezauns herausgezogen.

Die polizeilichen Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern noch an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro, so die Polizei. Die Inspektion in Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)