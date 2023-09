Unterdießen

Autofahrer aufgepasst: Hier könnte bald geblitzt werden

Plus Im Herbst werden in Unterdießen Digitale Geschwindigkeitsanzeigen angebracht. Zusätzlich wird eine weitere Option geprüft, die Raser zur Kasse bitten würde.

Von Lisa Gilz

Mit Tempo 60 bis 80 in die Ortschaft hinein- oder herausfahren. Mit der Problematik haben nicht nur vereinzelnde Ortschaften zu kämpfen. Geschwindigkeitsanzeigen, die den Autofahrerinnen und -fahrern mit einem Smiley anzeigen, ob sie zu schnell unterwegs sind, gibt es mittlerweile an vielen Stellen. Auch in Unterdießen hat der Gemeinderat die Umsetzung beschlossen, um der Raserei entgegenzuwirken. Zusätzlich soll geprüft werden, an welchen Stellen ein Zweckverband messen kann, der den Verstößen nachgehen würde.

Digitalanzeigen sollen durch als optische Mahnung wirken

Die Beschwerde über die regelmäßigen Geschwindigkeitsüberschreitungen sei nicht nur einmal von Bürgerinnen und Bürgern an die Gemeinde herangetragen worden, sagt Bürgermeister Alexander Enthofer. Besonders im Bereich des Gewerbegebiets und dem Bahnübergang in der Bahnhofsstraße würden viele Verkehrsteilnehmer verstärkt aufs Gas drücken. „Wir haben auch zuerst an mehreren Stellen eigene Messungen durchgeführt. Gerade in Richtung B17 werden die Geschwindigkeiten nicht so eingehalten.“

