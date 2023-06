Kein Vertrauen in die Jugend? Rege Diskussion um Skatepark

Plus Wenn es nach vielen Jugendlichen ginge, gäbe es in Unterdießen bald eine betonierte Fläche für Skateboarder und andere Rollsport-Enthusiasten. Die Räte sind da geteilter Meinung.

Kaum wirft der Projektor die Bilder von Unterdießen aus der Vogelperspektive an die Wand, gibt es die erste Meldung. Ratsmitglied Peter Wörishofer stellt überrascht die Frage, wann der Gemeinderat den Bau eines Skateparks beschlossen habe. Bürgermeister Alexander Enthofer beschwichtigt: Man habe noch nichts beschlossen. Die sogenannten Schanzenkids unter Vorsitz von Luca Wagner machten nur Vorschläge für einen möglichen Standort. Doch die Pläne des Unterdießener Nachwuchs sorgen im Gemeinderat für gemischte Gefühle.

Die Schanzenkids, das sind Kinder und Jugendliche vorwiegend im Alter von zehn bis zwölf Jahren aus Unterdießen, die sich zusammengeschlossen haben. Das Ziel der Initiativgruppe: Sie möchte eine Skateanlage in ihrer Gemeinde. Bei einer Unterschriftenaktion mithilfe der Jugendbeauftragten hätten die Heranwachsenden immerhin 137 Stimmen, vor allem von Jugendlichen, gesammelt, teilt Ratsmitglied und Befürworterin Eleonore Mühlberg im Gremium mit.