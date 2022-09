Unterdießen

Kino-Rebell Roland Reber ist gestorben

Plus Bis zuletzt arbeitete der Regisseur und Drehbuchautor Roland Reber, der in Unterdießen lebte, an Projekten. Er liebte es, mit seinen Werken zu provozieren.

Roland Reber, gerne als Kino-Rebell bezeichnet, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Immer wieder sorgte er mit seinen Filmen, produziert von wtp international Filmproduktion, für Aufsehen. Reber provozierte gerne, doch „hinter all seiner Kritik, in all seinem Aufbegehren und seinen Provokationen versteckt sich eine große Wärme für den Menschen“, heißt es im Nachruf auf der Homepage von wtp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

