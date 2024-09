Maus löst Feuerwehreinsatz in Unterdießen aus

Am Freitagvormittag ging bei der Feuerwehr ein Notruf über einen rauchenden Sicherungskasten im Pausenraum eines Unternehmens in Unterdießen ein. Wie sich nach Begutachtung herausstellte, war in den Morgenstunden eine Maus in den Sicherungskasten gelangt. Diese verursachte dort einen Kurzschluss, wodurch es zu rauchen begann. Die Maus wurde durch die Feuerwehrleute „fachgerecht entfernt werden“, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg. Ein Sachschaden entstand demnach nicht. (AZ)