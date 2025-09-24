Neue Sonderausstellung im Malura Museum Oberdießen

Die 76. Sonderausstellung mit dem Titel „Zwischen den Welten“ mit Skulpturen von Annette Zappe wurde am Samstag, 20. September, im Malura Museum feierlich eröffnet. Musikalisch umrahmt wurde die Sonderausstellung durch Elisa Zappe am Cello sowie Kilian Naumann am Flügel. Zahlreiche Gäste fanden sich ein, um den Worten von Patrik Scherrer, einem Münchner Theologen, zu lauschen, der die Eröffnungsrede hielt.

Scherrer stellte in seiner Ansprache die Verbindung zwischen Kunst, Theologie und existenziellen Fragen heraus, die das Werk von Annette Zappe prägen. Besonders hob er hervor, wie die Künstlerin mit ihren Skulpturen die unsichtbaren, geistigen Dimensionen des Menschseins sichtbar mache. Inspiriert von einem Zitat Oswald Maluras – „Ich male nicht, Es malt durch mich“ – betonte Scherrer, dass Kunst stets ein Akt der Gnade sei, der den Künstler mit dem Unsichtbaren verbinde.

Bei der Sonderausstellung gibt es Skulpturen und Malerei zu entdecken

Die fein patinierten Bronzefiguren Zappes stehen in einem spannungsreichen Dialog mit den farbintensiven, abstrakten Werken Oswald Maluras, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind. Während bei Annette Zappe der Mensch, oft als „Schreitender“ in weitem Mantel oder bodenlangem Gewand dargestellt im Mittelpunkt steht, verschmelzen bei Malura Mensch und Umgebung zu einer Einheit. Die Besucher sind eingeladen, in diesem Wechselspiel verschiedene Lebenswelten und -phasen zu entdecken: Das aufrechte Stehen oder Gehen, das Unterwegs-Sein oder Innehalten, das Alleinsein wie die gelebte Gemeinschaft.

Die Ausstellung „Zwischen den Welten“ lädt dazu ein, sich nicht nur auf die künstlerischen Werke einzulassen, sondern auch die eigene Wahrnehmung und das eigene Leben zu reflektieren. Die Skulpturen von Annette Zappe, so Scherrer, sind Ausdruck innerer Größe, Zuversicht und einer tiefen Verbundenheit mit dem Geistigen. Sie spiegeln in ihrer Einfachheit und Komplexität das Menschsein in all seinen Facetten wider.

Die Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 9. November. Die Öffnungszeiten sind jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden gibt es auf der Website www.malura-museum.de. (AZ)