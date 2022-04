Unterdießen: Straße zur B 17 wird ab Mai ausgebaut

Alles neu macht der Mai: In Kürze beginnt der Ausbau der Straße von Unterdießen zur B 17. Was das für den Verkehr bedeutet.

Die Kreisstraße LL 18 wird in Kürze aufgrund der bestehenden Fahrbahnschäden in einem ersten Bauabschnitt zwischen Unterdießen und der Bundesstraße 17 auf einer Strecke von rund 650 Metern ausgebaut. In diesem Zusammenhang wird in diesem Abschnitt, parallel zur Straße, ein Geh- und Radweg errichtet, teilt das Landratsamt mit.

Wegen der Baumaßnahmen wird die Straße von Montag, 2. Mai, bis voraussichtlich Jahresende von Unterdießen in Richtung B 17 bis Höhe Bahnlinie für den gesamten Verkehr gesperrt. Das Gewerbegebiet Unterdießen ist von der B 17 aus weiterhin erreichbar. Der Verkehr von Unterdießen nach Landsberg wird über die Kreisstraße LL 2 über Ellighofen und Erpfting umgeleitet, der Verkehr von und zur B 17 über

Die Umleitung des Verkehrs von und zur B 17 erfolgt über die Kreisstraße LL 16 nach Asch und die Staatsstraße zum Römerkessel. (lt)