Theater Laienbühne Unterdießen spielt "nix für unguat"

Karten für das neue Stück der Laienbühne Unterdießen gibt es jetzt schon.

Mittlerweile hat sich die Schlagzahl bei den Proben der Unterdießner Laienbühne deutlich erhöht. Denn die Premiere am Samstag, 18. November, ist zum Greifen nahe. Der Moment, wo das Manuskript in der Schublade verschwindet, Schauspieler und Rolle eng verschmelzen und nur mehr an Details gefeilt wird, rückt näher.

„Nix für unguat“ lautet der Titel des diesjährigen Schwankes in drei Akten von Maximilian Vitus, der das Publikum in die Mitte des vorigen Jahrhunderts entführt. Die Wohnung und Werkstatt des ledigen Uhrmachermeisters Niklas Ungemach (Christian Böck), seiner Schwester Katrin (Petra Kräß) und seines Gehilfen Kasian (Johann Haugg), ist Schauplatz und Bühne für hintergründig-amüsante bis zwerchfellerschütternd lustige Szenen. Der Schirmflickermeister Hans Rüppel (Fritz Kräß), dessen „missratene“ Tochter Gunda (Simone Winterholler) und der schwer verliebte Michl Hopfenberger (Julian Gleich) vervollständigen den unterhaltsamen und pointenreichen Schwank. Unter der Regie von Wilfried Marsch bringt die Unterdießner Bühne den Dreiakter auf die Bretter.

Karten können im Vorverkauf unter 08243/9608209 oder per Mail an vorverkauf@theater-unterdiessen.de angefragt werden. Die Aufführungen in der MZH-Unterdießen finden jeweils ab 20 Uhr am 18., 24. und 25. November, sowie am 1. und 2. Dezember statt. (AZ)