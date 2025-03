Wellbappn im Malura Museum: Zwischen Geopolitik und Schienenersatzverkehr

Zeitgeist und Politik, das waren die Themen, die einen Ka­ba­rett­abend vom Feinsten ergaben. Frech, zuweilen politisch scharf, manchmal versöhnlich, so erlebte das voll besetzte Malura Museum die Wellbappn. Der Texter der früheren Biermösl Blasn, Hans Well, verwöhnte das Publikum gleich zu Beginn mit einem launigen Lied über Umstände und Missstände speziell in der Region. Und das Publikum ging mit. Mit Klatschen und Mitsingen bei Refrains von Liedern wie „Schienenersatzverkehr“ oder „Cool bleiben“ geriet das Publikum mehr und mehr in Stimmung.

Zugleich gelang Hans Well mit seinen Texten das Kunststück, die derzeitige politische Weltlage in kritisch pointierte Worte und Lieder zu kleiden. So nahm er die bayerische Politik – beispielsweise durch die Lesung aus dem Buche Bayern – auf die Schippe und zeigte einen Weg zu einem guten Miteinander – Ode an Europa. Sarah Well (Akkordeon, Trompetengeige, Geige, sowie wunderbare Komponistin der Gruppe) und Komalè Akakpo (Hackbrett, Kontrabass, Gitarre, Trommel) begleiteten nicht nur musikalisch fantastisch, sondern zelebrierten mit Hans Well die Lieder in schönstem Bayerisch und authentischem Sächsisch. Das Publikum dankte den Wellbappn mit anhaltendem und tosendem Applaus und Standing Ovations.

Am Samstag, 5. April, lädt der Freundeskreis Oswald Malura Museum wieder zu einem Konzert in Oberdießen: Jean-Samuel Bez (Violine) und Raphael Béreau (Gitarre) entführen die Besucher mit ihrem neuen Programm in eine musikalisch anrührende und leidenschaftliche Welt – Paganini in Paris. (AZ)