Pferde und Reiterinnen erleben einen heißes Willibaldsfest in Unterfinning

Über 30 Grad heiß ist es, als beim Willibaldsfest in Unterfinning die Pferde gesegnet werden. Doch alle Beteiligten kommen mit den Wetterextremen klar.

Die hochsommerliche Hitze hat am Sonntag auch dem Unterfinninger Willibaldsfest etwas zugesetzt. Mit 29 Pferden war der Umritt etwas kleiner als im Vorjahr. Aber immerhin ging alles ohne Zwischenfälle ab, während beim ungleich größeren Willibaldsritt in Jesenwang ein Pferd wegen der Hitze kollabierte, umkippte und von der Feuerwehr abgekühlt werden musste.

Anders als in Jesenwang ist das Unterfinninger Willibaldsfest im Wesentlichen ein Fest mit den Pferden und Ponys aus dem Dorf und damit auch der kurzen Wege für Ross und Reiter. Und die großen Linden rund um die Willibaldskapelle sorgten für Schatten und zugleich am Sonntag wehte auf dem Kapellenberg ein etwas kühlender Wind, als Pfarrer Markus Willig um die Fürsprache des Heiligen Willibalds für Mensch und Tier bat.

Die großen Linden an der Willibaldskapelle sorgten bei der Pferdesegnung für Schatten und ein angenehmes Kleinklima. Foto: Gerald Modlinger

Der Umritt durch Unterfinning und um die Kapelle ist der Höhepunkt des Willibaldsfests, das an zwei Tagen gefeiert wird. Bereits am Samstagabend lud wieder der Burschenverein in den Garten der ehemaligen Schule ein, wo es sich unter den hohen Bäumen gut aushalten ließ. Der Musikverein Thaining spielte zunächst bayerisch-böhmisch und danach zum Tanzen. Als es dunkel geworden war, bot sich auch noch ein Gang in die Bar an.

Bis die Pferde für das Willibaldsfest geputzt und geschmückt ist, dauert es einige Zeit

Am nächsten Morgen wurde zunächst ein Feldgottesdienst gehalten und es begann das stundenlange Putzen und Schmücken der Pferde für deren Auftritt am frühen Nachmittag. Schlag ein Uhr setzte sich die Prozession, angeführt von der Entrachinger Musik, Pfarrer Willig und den Honoratioren der politischen Gemeinde wie der Pfarrei, den Reiterinnen und Reitern und Fahnenabordnungen in Bewegung zur Andacht auf dem Kapellenberg. Wem es anschließend nicht zu heiß war, konnte bei Kaffee und Kuchen das Willibaldsfest im Schulgarten ausklingen lassen.

Der heilige Willibald war im 8. Jahrhundert über 40 Jahre Bischof von Eichstätt und hat dort als Bistumspatron eine ähnliche Bedeutung wie der heilige Ulrich in Augsburg (in Eresing wurde ja wenige Tage vor dem Willibaldsfest das Ulrichsfest gefeiert). Er wird wie Georg, Kastulus, Wendelin, Wolfgang oder Leonhard als Patron der Nutztiere verehrt. In Unterfinning ist die Willibaldskapelle seit über 400 Jahren belegt.

