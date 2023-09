Nachtleben in der Region: So feiern Jugendliche in der Großraumdisko PM

Von Julian Nuhanovic - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Die Disco PM ist bei Jugendlichen ab 16 Jahren sehr beliebt. Seit Corona hat sich das Ausgehverhalten der jüngeren Generation jedoch stark verändert.

In den Club gehen und dem Stress aus dem Alltag entkommen. Darauf freuen sich viele Jugendliche im Landkreis. Auch der 17-jährige Tobias aus Landsberg. "Beim Feierngehen vergesse ich einfach meine Sorgen", erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit seinen Freunden besucht er gelegentlich die Diskothek PM in Untermeitingen, so auch an diesem Wochenende im Sommer 2023. Neben Tobias ist auch sein Freund Serjan dabei: "Als 16-Jähriger habe ich fast keine anderen Möglichkeiten, hier in der Region auszugehen", sagt Serjan. Da hat er nicht ganz unrecht, denn zwischen Augsburg und Garmisch-Partenkirchen ist das PM womöglich die einzige Disco, die auch für 16-Jährige jeden Samstagvon 22 bis 5 Uhr für fünf Euro zugänglich ist. Im Dezember feiert das PM sein 25. Jubiläum. Doch welche Attraktionen werden der jungen Generation hier geboten?

Unter dem Motto "Beach Party" feiern junge Partygänger im PM in Untermeitingen. Foto: Julian Nuhanovic

Viele LED-Lichter und vier verschiedene Areas gibt es im PM Untermeitingen

Nach kurzem Anstehen in der Schlange führt eine kleine, schmale Treppe vorbei am Kassenhäuschen hinunter in die Großraumdiskothek. Unten angekommen, erblickt man einen Eingangsbereich, der mit einem Springbrunnen und vielen LED-Lichtern geschmückt ist.

