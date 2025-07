Ausflug der Seniorengruppe Untermühlhausen

Der Bericht des Landsberger Tagblattes vor einigen Wochen über die Lourdesgrotte in Scheuring war sehr inspirierend. Deshalb hat die Seniorengruppe Untermühlhausen dieses Ziel für ihren Halbtagesausflug 2025 ausgewählt. Der Gastgeber, Heimatforscher Josef Neumair, hat uns freudig als erste Besuchergruppe an diesem besonderen Ort begrüßt und sich dazu sehr intensiv vorbereitet. Er erzählte zunächst von der Heiligen Bernadette sowie der Entstehung der Grotte bei Lourdes und erklärte dann den Zusammenhang zur Errichtung der Mariengrotte in Scheuring.

Nach dem Vortrag haben wir gemeinsam Marienlieder gesungen; teils begleitet von Herrn Neumair an der Trompete. Theresia Drexl übergab ihm ein kleines Gastgeschenk. Nach einem kurzen Besuch der Kapelle St. Michael, welche nur einige Schritte bergauf entfernt steht, ging es für Kaffee und Kuchen zum Gasthaus, wo wir bei schönstem Wetter bewirtet wurden. Es war wieder ein gelungener Saisonabschluss vor der Sommerpause.

