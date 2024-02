Die „Barbie“ aus Weil gewinnt auch in Untermühlhausen

Beim Faschingsumzug in der Lechraingemeinde stehen die Faschingswagen im Mittelpunkt. Die Ampelregierung wird häufig kritisiert.

In Untermühlhausen sind die Straßen eng und kurvig. Und dennoch hat sich der kleine Ort über die Jahre als Faschingshochburg etabliert, durch die sich die schönsten Faschingswagen der Region schlängeln. 36 waren es heuer, dazu eine Sambagruppe und eine Garde. Die Jury um Landrat Thomas Eichinger und Penzings Bürgermeister Peter Hammer kürte drei Gewinner. Für den Sieger gibt es ein Spanferkel. Heuer darf sich die Landjugend aus der Nachbargemeinde Weil wieder darüber freuen.

Die Landjugend aus Weil hat mit ihren aufwendig gestalteten Faschingswagen schon mehrmals in Untermühlhausen gewonnen. Vor einer Woche in Igling ließ man die Konkurrenz mit dem Thema „Barbie“ ebenfalls hinter sich. Nicht nur der Wagen, unter anderem mit einer kleinen Ken-Figur, die über eine übergroße Rutsche im Wasser landet, überzeugte die Jury. Die einheitlichen Kostüme, die noch „original-verpackten“ Puppenfiguren und das Cabriolet gehörten zu einem gelungenen Auftritt.

167 Bilder So lief der Faschingsumzug durch Untermühlhausen Foto: Christian Rudnik

Ebenfalls bei den Umzügen im Landkreis vorn dabei war bislang die Landjugend aus Scheuring. „Völlig losgelöst“, so das Motto, dürften die Teilnehmenden auch in Untermühlhausen gewesen sein. Den hinter den siegreichen Weiler landeten die grünen Außerirdischen und die Astronauten auf dem Weg ins All auf dem zweiten Platz. Den dritten Rang teilten sich zwei Gruppen, die die gleiche Punktzahl erreichten.

Den dritten Platz in Untermühlhausen teilen sich zwei Gruppen

Der Burschenverein Schwabhausen war mit einem „Klassiker“ als Thema erfolgreich. Denn den „Fluch der Karibik“ ist immer wieder bei den Umzügen zu sehen. Die „Flying Dutchman“ mit Skelett am Bug und dampfenden Kanonen beeindruckte dennoch. Ebenfalls 71 Punkte erhielten die Faschingsfreunde Hiltonia aus Hiltenfingen, die mit ihrem Casino-Nachbau in Landsberg gewonnen hatten. Das drehende Roulette und viele kleine Details brachten sie auch in Untermühlhausen aufs Treppchen.

Das Casino aus Hiltenfingen landete auf dem dritten Platz. Foto: Christian Rudnik

Ansonsten waren in dem Penzinger Ortsteil viele der Wagen zu bewundern, die auch schon in Igling und Landsberg teilgenommen hatten. Etliche hatten die Regierung auf dem Kicker. Der Burschenverein Landsberied machte einen Fachkräftemangel in der Regierung aus. „Wenn die Ampel endlich fällt, hat der Bürger wieder Geld“, so ihre Schlussfolgerung. Bei den Faschingsfreunden aus Merching mussten Olaf Scholz, Robert Habeck & Co. gleich hinter Gitter. „Hier sitzen die Richtigen“, war auf den Außenwänden der JVA Merching zu lesen. „Die Affen übernehmen den Bundestag“ hieß es dagegen beim katholischen Burschenverein Mammendorf, der den Reichstag nachgebaut hatte, in dem es sich statt den Politikern, die Affen aus dem Berliner Zoo gemütlich gemacht hatten.

Ansonsten orientierten sich die Themen der Wagen bis auf wenige Ausnahmen an Serien und Filmen. Die Burchinger Landjugend mimte Dracula nach und die Faschingsfreunde aus Ellighofen ließen Aladin auf einem Teppich durch 1001 Nacht fliegen. Den Fachkräftemangel prangerte der Burschenverein Adelshofen an. Das halb fertige Haus, dass sie nach Untermühlhausen mitgebracht hatten, bestach durch schiefe Fenster, undichte Wasserleitungen und falsch verlegte Leerrohre.

Die Kinder unter den Zuschauern in Untermühlhausen freuten sich über Süßigkeiten. Foto: Christian Rudnik

Ebenfalls eine Baustelle scheint die Deutsche Bahn zu sein. Zumindest machte der S-Bahn-Wagen des katholischen Burschenvereins Moorenweis den Eindruck. „Mit abgefahrenen Preisen auf abgefahrenen Gleisen“ war man dort mit viel Verspätung unterwegs. Angelehnt an den Nena-Song "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" war außer BAR-Betrieb nicht viel los. Die Frühzeit holte die Feuerwehr aus Pestenacker in die Jetztzeit. Das dortige Steinzeitdorf ist bekanntlich Teil eines Weltkulturerbes und der älteste Hut Deutschlands wurde dort gefunden.

Nach dem Umzug zog es Teilnehmende und Zuschauer ins große Partyzelt. Die ältere Generation ließ den Tag im Pfarrstadl in der Dorfmitte ausklingen. Rund 200 Helferinnen und Helfer aus dem 400-Einwohner-Ort samt Nachbardörfern sorgten für einen reibungslosen Ablauf rund um den Gaudiwurm.