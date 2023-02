Fasching in Untermühlhausen: Vier Körperverletzungen in weniger als drei Stunden

Während in Untermühlhausen am Samstag Fasching gefeiert wird, muss die Polizei viermal bei körperlichen Auseinandersetzungen dazwischen gehen.

Zwar gab es bei dem Faschingsumzug in Untermühlhausen keinen Unfall, doch meldete die Polizei von der anschließenden Faschingsveranstaltung gleich vier Auseinandersetzungen mit Körperverletzung.

Mann greift Sicherheitsdienst im Festzelt in Untermühlhausen an

Der erste Fall soll sich laut Informationen der Polizei Landsberg bereits am frühen Abend gegen 17.45 Uhr ereignet haben. Ein 22-Jähriger schlug einer 19-jährigen Frau sowie ihrer 22-jährigen männlichen Begleitung mit der Faust ins Gesicht. Die junge Frau erlitt hierbei eine blutige Lippe. Der Grund der Auseinandersetzung ist der Polizei nicht bekannt.

Kurz darauf pöbelte ein 20-Jähriger aus dem südlichen Landkreis im Festzelt mehrere Gäste verbal an. Die Sicherheitsdienstmitarbeiter sollen versucht haben, ihn aus dem Zelt zu verweisen – hierbei griff der 20-Jährige einen Mitarbeiter der Security an. Er beleidigte und bedrohte diesen. Der Sicherheitsdienst fixierte den Mann auf dem Boden, bis Polizeibeamte den 20-Jährigen fesseln konnten. Die Beamten nahmen die Daten des Mannes auf und erteilten ihm einen Platzverweis, dem dieser auch folgte und die Örtlichkeit verließ.

Angreifer aus Buchloe flüchtet nach Schlägerei

Um 19.30 Uhr wurde ein weiteres Handgemenge gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 22-Jähriger aus Buchloe sowie ein gleichaltriger junger Mann aus dem westlichen Landkreis in einen Streit. Der Buchloer verpasste dem Mann mehrere Faustschläge, sodass dieser leicht verletzt in das Klinikum Landsberg gebracht werden musste. Bei der polizeilichen Aufnahme war der Täter nicht mehr vor Ort. Durch einen Zeugen konnten die Beamten aber einen Zusammenhang zwischen einer Faschingsveranstaltung aus der vergangenen Woche und der Körperverletzung feststellen und den Täter nachträglich namentlich ermitteln.

Eine halbe Stunde später wurde der Polizei die letzte Auseinandersetzung an dem Abend gemeldet. Ein 21-Jähriger aus dem östlichen Landkreis musste durch den Sicherheitsdienst vom Gelände begleitet werden. Doch auch in diesem Fall griff der Mann den Sicherheitsdienstmitarbeiter an und verletzte diesen leicht im Gesicht. Die Angreifer in allen Fällen erwartet ein Strafverfahren.

15-Jähriger mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Das restliche Wochenende verlief bei der Polizei Landsberg ruhiger. In Penzing kam es am Samstagvormittag in einer Waschstraße zu einem Unfall, als ein 70-Jähriger rückwärts aus dieser herausfahren wollte. Er stieß dabei mit dem Auto gegen das Fahrzeug einer Landsbergerin und verursachte einen Sachschaden von 2500 Euro.

In Landsberg wurde währenddessen ein 15-Jähriger auf einem E-Scooter angehalten. Eine Streife der Polizei Landsberg fiel auf, dass an dem Fahrzeug keine Versicherungsplakette angebracht war. Der Jugendliche flüchtete, konnte aber durch die Beamten wenig später aufgegriffen werden. Als der E-Scooter überprüft wurde, stellten Polizisten fest, dass dieser gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Junge wurde an seine Mutter übergeben.