Gute Stimmung beim Faschingsumzug in Untermühlhausen

Endlich wieder Fasching! Auch in Untermühlhausen konnte nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen wieder im vollen Ausmaß gefeiert werden.

Es ist einer der größten Umzüge im Landkreis Landsberg: Der 21. Faschings Umzug in Untermühlhausen lockte nach zwei Jahren Coronapause Hunderte von Schaulustigen an. 35 Gruppen präsentierten sich am Samstagnachmittag den Zuschauern und einer Jury. Anschließend ging die Faschingsfeier im Zelt und etwas ruhiger im Stadl weiter.

Für manche ist es der erste Faschingsumzug Foto: Thorsten Jordan

Joshua Henschel streckt seine Hände in den Himmel und wippt zu der Musik mit, die aus den großen Boxen an dem Faschingswagen dröhnt. Für den Sechsjährigen ist der Faschingsumzug in Untermühlhausen der erste überhaupt. Sein Onkel Andreas Henschel hat ihn und seine Schwester Charlotte zu dem Umzug begleitet. Er ist froh, endlich wieder in vollen Zügen Fasching zu feiern. Auch wenn es ihm als gebürtiger Düsseldorfer schwer fällt, nicht Karneval zu sagen. Ihn freut es auch, dass es seinem Neffe gleich so gut gefällt. "Normalerweise ist er bei lauter Musik sehr empfindlich", erklärt er mit einem Blick auf Joshua, der gerade seinen Jutebeutel für Bonbons aufhält, die von den Wagen geworfen werden.

Einige Kinder haben hingegen Lärmschutzkopfhörer auf, ein Mädchen hält sich die Hände an die Ohren, als der nächste Wagen vorbeirollt und "mach den Hub Hub Hub, mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber" nicht nur aus der Musikanlage läuft, sondern auch der Gruppe an Menschen mitgegrölt wird. Aus dem Fenster eines anliegendenen Hauses lehnen sich drei kostümierte Bewohner hinaus und winken. Am Straßenrand ruft man Helau, während auf der Jury Bühne die Gruppen angesagt werden.

Gutes Wetter beim Feiern in Untermühlhausen

Die Jurorinnen und Juroren bewerten die Fußgruppen und Wagen – der erste Platz bekommt ein Spahnferkel. Das beliebtes Motto bei den 35 Kandidaten ist wohl Apres Ski. Gleich fünf Gruppen präsentierten sich in Wintermützen, Skibrillen und 80er Jahre Schneeanzügen. Passend zum sonnigen Wetter gab es auch Vereine, die unter wärmeren Themen auftraten. Zum Beispiel die Pool Party der Freiwilligen Feuerwehr Pestenacker.

Sonne und ordentlich Wind beim sehr wagenlastigen Gaudiwurm durch Untermühlhausen. Foto: Thorsten Jordan

Stefan Drexl Vorsitzender des Faschingsteams ist zufrieden, 50 Prozent der Erleichterung kämen allein davon, wenn der Umzug ohne Unfall über die Bühne ginge. An den Engpässen auf dem Weg dürften Zuschauer gar nicht mehr stehen. Unterstützung erhalten sie zur Sicherheit vom technischen Hilfswerk und der Polizei. "Und Besseres Wetter hätte man sich nicht wünschen können." Die Sonne scheint an dem Nachmittag immer wieder durch die Wolkendecke durch und nur die gelegentlichen Windböhen, die so manch einem Perücke, Hut oder Brille vom Kopf pusten, lassen die Zuschauer frösteln.

Ein zusätzlicher erster Platz geht nach Walleshausen Foto: Thorsten Jordan

Sylvia Spinka kommt aus der Region. Sie schaut sich mit ihrem Ehemann und ihren Söhnen den Umzug an. Für die Familie gehört der Umzug einfach zum Fasching dazu. "Man muss auch mal sagen, wie schön die Gestaltung an vielen der Wagen ist", sagt Spinka lobend. Die Zeit, Energie und Kreativität, die Gruppen in diese Projekte stecken seien bemerkenswert. Besonders gefallen würde ihr zudem, dass man nach dem Umzug nicht nur die Option hat ins Festzelt weiterzuziehen, sondern im örtlichen Stadl auch noch etwas gemütlicher Kaffee und Kuchen geboten wird. Schließlich feiern nicht nur Kinder, Teenager und junge Erwachsene Fasching. Die Fünfte Jahreszeit habe Fans in allen Altersgruppen.

Nach zwei Stunden ist der Umzug vorbei. Die letzen Kamellen wurden geworfen, zurück bleibt das Konfetti und ein wenig Müll auf den Straßen, wärhend die Menschen langsam in Richtung des Zeltes laufen. Dort wird auch der Gewinner des Wettbewerbs bekanntgegeben. Alex Dorow, CSU Landtagsabgeordneter, war Teil der Jury. "Den ersten Platz teilt sich die Harry Potter Gruppe der Jugendinitiative Scheuring und der Wagen der Burschenverein aus Schwabhausen, der unter dem Motto Wikinger kam", sagt Dorow. Beide haben die gleiche Punktzahl erhalten, wie das mit dem Spahnferkel aufgeteilt wird, weiß der Landtagsabgeordnete nicht. "Das muss jetzt noch ausgemacht werden." Den ersten Platz unter den Fußgruppen belegt die "Oiden Walleshauser", die wie Waldgeister mit Moos und Rinde vekleidet unter dem Spruch "Aus'm Fui'z" mitgelaufen sind.